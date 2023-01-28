Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку
- 28.01.2023, 18:29
Минобороны Украины прокомментировало заявление знаменитого писателя.
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг 28 января в Twitter призвал президента РФ Владимира Путина уйти в отставку, пишет «Гордон».
«Ради бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», – написал Кинг.
For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down.— Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023
«Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их сделать это», – отреагировали на пост писателя в Министерстве обороны Украины.
They don't want to stop this war.— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 28, 2023
But we will force them do so.
Отметим, что Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.