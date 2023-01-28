Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку 28.01.2023, 18:29

Минобороны Украины прокомментировало заявление знаменитого писателя.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг 28 января в Twitter призвал президента РФ Владимира Путина уйти в отставку, пишет «Гордон».

«Ради бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», – написал Кинг.

For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down. — Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023

«Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их сделать это», – отреагировали на пост писателя в Министерстве обороны Украины.

They don't want to stop this war.

But we will force them do so. — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 28, 2023

Отметим, что Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

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