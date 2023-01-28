закрыть
28 января 2023, суббота, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку

  • 28.01.2023, 18:29
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку

Минобороны Украины прокомментировало заявление знаменитого писателя.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг 28 января в Twitter призвал президента РФ Владимира Путина уйти в отставку, пишет «Гордон».

«Ради бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», – написал Кинг.

«Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их сделать это», – отреагировали на пост писателя в Министерстве обороны Украины.

Отметим, что Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников