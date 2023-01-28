The Guardian: В Италии во время ремонта нашли древнеримскую статую Геркулеса 28.01.2023, 18:35

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Находка стала большим сюрпризом для археологов.

В итальянском Риме во время ремонта канализационной системы под парком обнаружили древнеримскую статую мифологического персонажа Геркулеса. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод - «Фокус»).

Статую, по всей видимости, относится к римскому имперскому периоду — 27 г. до н.э. — 476 г. н.э. Ее нашли под землей в районе знаменитой исторической дороги «Аппиев путь».

- Эта территория припасла для нас большой сюрприз: мраморную статую в натуральную величину, которую, благодаря наличию булавы и львиного плаща, покрывающего ее голову, мы можем с уверенностью идентифицировать как фигуру, изображающую Геркулеса, — сообщили представители парка «Аппиа Антика».

Скульптура древнеримского мифологического персонажа была найдена во время ремонтных работ некоторых канализационных труб, которые обрушились, вызвав пропасти и оползни. Раскопки достигли глубины 20 метров и, как это часто бывает в Риме, проводились в присутствии археологов.

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