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Украинский полковник объяснил, зачем россиянам резиновые танки на фронте

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  • 28.01.2023, 19:13
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Украинский полковник объяснил, зачем россиянам резиновые танки на фронте

ВСУ раскусили стратегию оккупантов.

Российская армия использует «резиновые танки» на фронте, чтобы запутать украинских бойцов и вынудить их атаковать ложные цели. Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

- Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям, – заявил он.

Ерин отметил, стоимость одного боевого танка несопоставима со стоимостью резинового макета. Кроме того, с помощью резиновых танков можно вводить в заблуждение полевую разведку противника, создавая ложную видимость концентрации сил на определенном направлении.

- Но все эти моменты отслеживались и мы были готовы, что будут именно такие действия, – заверил Ерин.

Макеты военной техники на фронте

На днях украинский Генштаб сообщил о неудачах россиян при попытке использовать надувные макеты танков на запорожском направлении. Вместо того, чтобы имитировать присутствие танковых групп, резиновые танки просто сдулись и сорвали планы россиян по дезинформации украинцев.

Ранее стало известно, что аналогичные методы дезинформации противника применяли и украинские войска. В частности ложные заявления российского Генштаба об уничтожении «Химарсов» объясняются в том числе тем, что россияне неоднократно уничтожали деревянные макеты, принимая их за настоящие установки.

В последние месяцы россияне начали применять против Украины ракеты-обманки, которые не несут боевой заряд. Они нужны для того, чтобы отвлекать ПВО от заряженных ракет.

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