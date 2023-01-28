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435 лет тому был утвержден Третий Статут ВКЛ

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  • 28.01.2023, 19:16
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435 лет тому был утвержден Третий Статут ВКЛ

Он являлся одним из самых передовых сборников законов в тогдашней Европе.

28 января 1588-го года был утвержден Третий Статут Великого княжества Литовского – памятник белорусской письменности и юридической мысли, который считался одним из самых передовых сборников законов в тогдашней Европе, пишет planetabelarus.by.

В 1588 году в Вильне был подписан третий Статут Великого княжества Литовского. Это был свод всех законов, действовавших тогда в ВКЛ, прототип конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет, до 1840 года. По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.

Новаторством по сравнению с современным ему европейским правом было и то, что Статут вводил принцип разделения власти. По сути, государство стало выборной монархией, в которой сейм (парламент) играл ключевую роль.

В то время государственным языком был старобелорусский, что оговаривалось в Статуте. Сам документ был также напечатан на старобелорусском языке. Он стал первым законодательным сводом, напечатанным кириллическим шрифтом.

Документ состоял из 14 разделов и 487 статей, или «артикулов», которые охватывали все стороны права.

В Статуте было много правовых норм, которые в то время оказались исключительно передовыми. К примеру, те, которые касались женщин. Так, закреплялись права женщин по своему желанию выходить замуж и владеть имуществом. В высшей степени прогрессивными для того времени были нормы Статута о веротерпимости и религиозной толерантности.

Составители Статута позаботились и об охране природы. Десятый раздел документа посвящен именно этому вопросу. В нем оговаривалось использование лесов, указаны санкции для тех, кто хищнически относился к природным богатствам. Разорение пчелиного улья (борти) и причинение урона пчелам могло обернуться крупным штрафом в две копы грошей, т.е. 120 грошей. В то время цена дойной коровы достигала 40 грошей.

Статут 1588 г. был настолько совершенен в качестве законодательного свода, настолько всесторонне отражал потребности общества, что не приходится удивляться его долгому использованию. Лишь в 1831 г. для Могилевской и Витебской, а в 1840 г. – для Виленской, Гродненской и Минской губерний его действие было отменено. Он и по сей день остается важным источником правовой мысли.

Третий Статут ВКЛ – это продукт совместного творчества целой группы экспертов. Но самый заметный вклад внесли канцлер Астафий Волович и подканцлер Лев Сапега.

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