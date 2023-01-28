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Медики назвали шесть продуктов, которые улучшают настроение и успокаивают

  • 28.01.2023, 20:04
Медики назвали шесть продуктов, которые улучшают настроение и успокаивают

Один из таких продуктов - цельнозерновые макароны.

В то время как многие люди сообщают, что едят больше, чем обычно, в состоянии стресса (также называемого «гедонистическим голодом»), Фонд исследований пищевых продуктов Сабри Улкера (SUGAV) сообщает, что оценки показывают, что 30% населения ест меньше, чем обычно.

Тем не менее, ключ к преодолению стресса лежит в поддержке иммунной системы и снижении артериального давления, чего можно достичь, соблюдая здоровую диету в дополнение к дополнительным шагам, таким как физические упражнения. Об этом пишет Dailysabah (перевод — lenta.ua).

В связи с этим, медики назвали шесть потрясающих продуктов, которые, как доказано, снимают стресс:

- Черника.

- Шпинат.

- Сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны или овсянка).

- Жирные кислоты Омега-3 (жирная рыба, грецкие орехи и семена льна).

- Яйца.

- Орехи и масличные культуры.

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