«Аренда квартиры и одежда дорожает, а зарплата стоит на месте» 3 28.01.2023, 20:52

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Белорусы отказываются работать за $200.

Жительница Бобруйска Алина честно рассказала «Вечернему Бобруйску» об обстановке в городе и своих планах:

– Начало 2023 года выдалось нервным, потому что в очередной, я не сдала на права. Но год только начался, поэтому я не теряю надежды на сдачу в следующий раз.

В современных реалиях планы на год очень ненадежная штука. Часто не всегда можешь спланировать неделю, так как нововведения появляются каждый час. Но, если закрыть глаза на эти нюансы, то из мелких планов: успешно пройти сессию и перейти на 5 курс; собрать немного денег на ремонт автомобиля; все-таки сдать на права.

С учетом того, что цены в магазинах растут каждый день, аренда квартиры дорожает, одежда дорожает, а зарплата стоит на месте, то сейчас самое актуальное – это найти работу, где можно подработать или место, где будут платить больше 500 руб.

В идеале, хотела бы работать в сфере рекламы. Это подходит мне и по темпераменту, и по личностным возможностям. Но, конечно, рассматривать человека без опыта мало кто станет. Это если говорить о душе. Если говорить о материальной составляющей, то сфера производства, конечно более реальна. Хотя бы временно, чтобы заполнить пустоту в бюджете.

Из глобальных планов на год: кардинально сменить сферу деятельности и место работы; по возможности переехать в другой город или даже страну, в Германию или Польшу; записаться и пройти курсы веб-дизайна; научиться создавать анимацию.

Обсуждаем с друзьями и близкими политику и экономику. Конечно, беспокоит война и уровень жизни в нашей стране. Еще год назад, одеваясь только в секонд-хенде, можно было позволить покупать себе вещи раз в неделю. Теперь это стало практически недоступно. Получаешь свои кровные 500 руб. зарплаты и думаешь, какой праздничный шампунь купить сегодня: за 8 руб. или за 6 руб.

Еще в последнее время поражает количество выброшенных на улицу животных в нашем городе. Наше государство уже давным-давно должно было принять закон, который наказывал бы таких недохозяев.

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