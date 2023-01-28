Сельчане: На аэродроме в Зябровке ввели режим секретности 10 28.01.2023, 21:12

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Жители Гомельского района говорят, что количество российских солдат выросло.

«Флагшток» поговорил с жителем деревни Гомельского района, расположенной около старого аэродрома в Зябровке, где сейчас располагается российская военная база:

«С аэродрома выгнали всех наших солдат, их передвижения вокруг аэродрома в последнее время почти не видно. Сейчас там ввели что-то вроде режима секретности: российские военные пугают деревенских, что территория вокруг аэродрома заминирована, чтобы не лазили там.

Российских солдат, похоже, больше стало: и на территории аэродрома живут, и в соседних деревнях. Некоторые предполагают, что они там (на территории аэродрома) готовятся к приему авиации. Тут сложно точно говорить, но по напряжению военных заметно, что к чему то готовятся».

Напомним, что 14 января этого года Россия совершила массированный обстрел Украины. Позднее стало известно, что с вероятностью 99% Россия обстреляла Киев с территории белорусской Зябровки.

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