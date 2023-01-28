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Глава военного комитета НАТО: Альянс готов к прямому столкновению с армией Путина

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  • 28.01.2023, 21:35
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Глава военного комитета НАТО: Альянс готов к прямому столкновению с армией Путина

При этом в НАТО не верят в ядерную войну.

В НАТО понимают, что амбиции России выходят за пределы Украины и не исключают прямого военного столкновения с ней. Впрочем, риски ядерной войны все еще низки.

Как заявил в эфире португальского канала RTP (перевод - «Униан») председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, блок НАТО готов к войне, но необходимо перейти на «военную экономику мирного времени» и заняться перевооружением.

Адмирал заметил, что Альянс длительное время владел инициативой и мог сам определять когда, куда и сколько войск необходимо отправить для решения той или иной задачи.

Впрочем, появилась Россия и, как отметил Бауэр, она может «прийти без приглашения». Адмирал подчеркнул, что РФ стремится восстановить СССР и ее стратегические цели выходят за пределы Украины.

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