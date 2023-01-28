Какой будет погода в последние дни января 28.01.2023, 22:00

Прогноз по Беларуси на ближайшие несколько дней.

29 января (воскресенье) погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -4..+1°С.

30 января (понедельник) страна окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над Финляндией. Будет облачно. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем).

В отдельных районах ожидается метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+3°С.

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