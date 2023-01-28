Авиация РФ и Беларуси проводит боевые тренировки на полигоне недалеко от Украины и Польши

Авиация РФ и Беларуси проводит боевые тренировки на полигоне недалеко от Украины и Польши1
- 28.01.2023, 22:45
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Как заявил командир авиабазы, все идет «по единому замыслу и плану».
Полеты проводят на Ружанском полигоне (в Пружанском, Ивацевичском и Березовском районах Брестской области), — пишет телеграм-канал «Позірк».
Командир 61-й истребительной авиабазы (дислоцируется в Барановичах) Леонид Давидович в видеокомментарии Минобороны, отметил, что задачи выполняются «по единому замыслу и плану».
«Истребительная авиация, естественно, прикрывает от условных атак вероятного противника боевые порядки бомбардировочной авиации, а также экипажи самолетов-разведчиков», — сказал он.
Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов — авиационных комплексов дальнего радиолокационного наведения А-50У.
Совместные летно-тактические «учения» белорусской и российской авиации начались 16 января и будут проходить до 1 февраля.