Авиация РФ и Беларуси проводит боевые тренировки на полигоне недалеко от Украины и Польши 1 28.01.2023, 22:45

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Как заявил командир авиабазы, все идет «по единому замыслу и плану».

Полеты проводят на Ружанском полигоне (в Пружанском, Ивацевичском и Березовском районах Брестской области), — пишет телеграм-канал «Позірк».

Командир 61-й истребительной авиабазы (дислоцируется в Барановичах) Леонид Давидович в видеокомментарии Минобороны, отметил, что задачи выполняются «по единому замыслу и плану».

«Истребительная авиация, естественно, прикрывает от условных атак вероятного противника боевые порядки бомбардировочной авиации, а также экипажи самолетов-разведчиков», — сказал он.

Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов — авиационных комплексов дальнего радиолокационного наведения А-50У.

Совместные летно-тактические «учения» белорусской и российской авиации начались 16 января и будут проходить до 1 февраля.

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