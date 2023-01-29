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Назван лучший газированный напиток для здоровья пищеварительной системы

  • 29.01.2023, 10:29
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Назван лучший газированный напиток для здоровья пищеварительной системы

Он содержит фантастическое количество пробиотиков.

К сожалению, многие из самых популярных напитков вредны для здоровья, особенно когда речь идет о кишечнике.

Независимо от того, выбираете ли вы энергетический напиток с высоким содержанием сахара или диетическую газировку, вы можете подвергнуть свою пищеварительную систему опасности из-за воспалительных ингредиентов в упомянутых напитках. К счастью, есть один вариант, столь же вкусный и полезный: чайный гриб.

Чтобы узнать больше о том, как чайный гриб может способствовать здоровью пищеварительной системы, SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Лизой Ричардс, Даной Эллис Ханнес и Эрин Мьюшоу.

Пришло время перестать пить газированные напитки, вызывающие воспаление и заменить их на чайный гриб, полезный для кишечника. Ричардс объясняет, что этот вкусный, шипучий ферментированный напиток «предназначен для восстановления здоровья кишечника и улучшения пищеварения».

Преимущества чайного гриба во многом благодаря тому, что он содержит фантастическое количество пробиотиков, которые помогают восстановить баланс в кишечнике. «Пробиотики и антиоксиданты обладают противовоспалительным действием и могут помочь в укреплении здоровья желудочно-кишечного тракта, помогая заселить желудочно-кишечный тракт полезными бактериями», — говорит Ханнес.

Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в этом напитке, отлично борются с воспалением, что является еще одним важным преимуществом для здоровья пищеварительной системы. «Также считается, что чайный гриб может замедлить переваривание углеводов, вероятно, отчасти из-за здорового противовоспалительного эффекта, который он оказывает на желудочно-кишечный тракт», — продолжает Ханнес.

В целом, регулярное употребление чайного гриба может иметь большое значение для здоровья вашего кишечника и, в свою очередь, для вашего общего состояния здоровья. Как говорит нам Мьюшоу, это может привести к «улучшению пищеварения, увеличению энергии, ясности ума и улучшению настроения».

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