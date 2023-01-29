«Как пройти в пионерский лагерь?»: секреты ЧВК «Вагнера» 29.01.2023, 13:42

Количество ликвидированных наемников резко возросло.

Кладбище «ЧВК Вагнера» в станице Бакинской в Краснодарском крае за последние два месяца выросло в семь раз – сейчас на нем порядка 170 захоронений. Там хоронят только тех, чьи тела не забрали близкие. Часть из убитых наемников отбывали наказания в колониях. Кроме того, у часовни рядом с базой «ЧВК» на полигоне Молькино есть 21 стена-колумбарий – хранилище для урн с прахом, в каждой из которых – по 42 ниши. Сколько из них заполнены – неизвестно.

Кладбище федерального значения

Про убитых наемников «ЧВК Вагнера» начали говорить только с конца сентября, когда в Волгограде с почестями похоронили Алексея Нагина. Церемония прощания с ним прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», на похоронах присутствовали основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и губернатор области Андрей Бочаров. Нагин был удостоен звезд Героя России, наград сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также платиновой звезды «ЧВК Вагнера», став первым публично награжденным ей человеком.

После этого региональные медиа начали регулярно публиковать некрологи наемников «ЧВК Вагнера». Редакции «Кавказ.Реалии» не может утверждать, связано ли это с началом активного участия «вагнеровцев» в войне России против Украины или с публичным признанием Пригожина в создании этой компании. Наемников «ЧВК» убивали и раньше, как, например, Артура Мовяна и Дмитрия Чекалкина из Краснодарского Апшеронска, однако на фронте они были в составе добровольческих подразделений, подчиненных Минобороны.

«С октября «вагнеровцев» перестали прятать и количество убитых возросло в несколько раз. То ли после того, как свою причастность к «ЧВК» признал Пригожин, то ли ими просто решили завалить Соледар и Бахмут. Может, печи крематория не справляются и их хоронят здесь», – рассказал редакции «Кавказ.Реалии» обнаруживший кладбище в станице Бакинской активист Виталий Вотановский.

После публикации материала о кладбище «вагнеровцев» могилы, до той поры находящиеся в чистом поле, начали обносить забором.

«На Новый год забор еще не был доделан до конца, но вагончик [для охраны] уже стоял. 31-го ночью никого там не было. На Старый Новый год тоже никакой охраны не было. Но забор уже был [доделан]. Кладбище закрывалось на замок. И вход к «вагнерам» был только через старое деревенское кладбище, которое надо было пройти все целиком», – объясняет Вотановский.

По его словам, в станице Бакинской наемников хоронят без соответствующих воинских почестей и траурных церемоний.

«Выгружают с фургона, вскрывают деревянную коробку, внутри один гроб, а внутри – еще цинковый. И оттуда копачи вытаскивают бумажку с персональными данными этого бойца.Маленький манипулятор роет яму и тут же ее засыпает. Потом ставят кресты», – рассказывает Вотановский.

Ссылаясь на работников кладбища, Вотановский указывает, что тела убитых наемников продолжают сжигать в крематории.

«Они же нам сказали 20 декабря: количество сожженных превышает количество захороненных. Тогда их было 48. Больше я с ними не говорил», – подчеркивает активист.

Он также отмечает, что кладбище в Бакинской надо исключать из статистики Краснодарского края, потому что это кладбище «федерального значения» – там похоронены наемники со всей страны.

«Оступившиеся»

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена амнистия или условно-досрочное освобождение из-за участия в войне. Федеральная служба исполнения наказаний не отвечает на запросы журналистов, на каком основании заключенные, в том числе отбывающие наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, попадают на фронт в составе «ЧВК Вагнера» и получают в руки оружие. Не отвечает ведомство и родственникам потерпевших, которых оно обязано извещать о перемещениях заключенных.

ФСИН до сих пор не признала, что отпускает заключенных из колоний, утверждает руководитель некоммерческой общественной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Они говорят, что перевели их в другие колонии, а [сами заключенные] якобы запретили разглашать их личные данные. А если пожаловаться в прокуратуру, получаешь ответ, что это государственная тайна», – говорит Романова.

Со ссылкой на данные руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка Романова утверждает, что в общем к 1 января из колоний были завербованы 38 244 человека, а еще десять тысяч присоединились к ним в течение месяца.

«На 1 января 2023 года сняты с учета (убиты, ранены, пропали без вести, попали в плен) 29 543 человека. Это 77 процентов потерь. Эти цифры совпадают с нашими данными почти полностью», – говорит Романова.

Активистка указывает, что свою собственную статистику их организация составляет на основе данных из первых рук – из самих зон и от родственников заключенных.

«До вчерашнего дня мы оценивали количество завербованных заключенных в 50 тысяч. А вчера я увидела жетон с началом номера «57», который был выдан осенью. Первые две цифры в номере означают тысячи. Я не знаю, откуда взялась эта цифра», – говорит Романова.

По данным ФСИН, на начало августа 2022 года в российских колониях отбывали наказание 349 тысяч человек.

Региональные СМИ, публикуя посвященные убитым «вагнеровцам» некрологи, обычно не скрывают их судимости и факт, что они отправились на войну из колоний, однако, описывая жизнь осужденных, часто используют слово «оступившиеся».

Сайт «Кавказ.Реалии» неоднократно писал, за что именно отбывали наказание убитые «вагнеровцы». Некоторые, как, например, Олег Беспоясов из Краснодарского края или Владимир Матвейчук из Ростовской области сидели за кражи, грабежи, мошенничество, однако у большинства известных редакции экс-заключенных до конца срока оставалось еще несколько лет – их признавали виновными в убийствах, часто – с особой жестокостью, причинении тяжкого вреда здоровью, распространении наркотиков в особо крупных размерах.

Так, Сергей Кадацкий из Ростовской области отбывал срок за убийство бывшей жены и тяжелое ранение тестя, Василий Свищев из Армавира – за избиение до смерти собственной матери, Александр Есьман из Анапы был осужден на девять лет колонии строгого режима за убийство знакомого во время распития алкоголя, Виктор Вифлянцев из Волгограда был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство соседки по общежитию, кубанский атаман Александр Ситавичус в 2019 году был приговорен к 21 году колонии за убийство трех человек.

Из 58 известных редакции «Кавказ.Реалии» убитых наемников «ЧВК Вагнера» с юга России и Северного Кавказа 30 на момент смерти должны были отбывать наказание в колониях.

Союз Кадырова и Пригожина

В колонии Юга России перевели две с половиной тысячи заключенных из Херсонской области украинских граждан, рассказывает Романова. По ее словам, их сейчас вербуют в Краснодаре особенно активно – обещают им ускоренное получение российского гражданства за то, что те пойдут воевать против своих.

«Пока мы не знаем ни одного [кто согласился], но я думаю, что они будут», – рассуждает Романова.

Вербовка идет во всех российских регионах, но, по ее словам, особое внимание заслуживает Чечня.

На фронт берут без ограничений «всех подряд, с большим удовольствием», каких-то статей, которые стали бы исключениями – нет

«В Чечне Кадыров полностью отменил мобилизацию (он об этом заявлял, но по факту в рамках мобилизации жителей республики отправляли на войну. – Прим.ред.), но при этом разрешил вербовку Пригожину. Чеченские тюрьмы малочисленные, поэтому это такой показательный союз [Пригожина и Кадырова], очень плотный и демонстративный», – отмечает Романова.

Пригожин известен дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они оба позволяют себе критиковать командование российскими войсками и делают это одновременно. Например, после отступления российских войск из Лимана Кадыров и Пригожин вместе обвинили в этом командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Романова также указывает, что на фронт берут без ограничений «всех подряд, с большим удовольствием», каких-то статей, которые стали бы исключениями – нет.

«Я от «Моргана»

Попасть в «ЧВК Вагнера» можно и с «гражданки»: в крупных российских городах висят баннеры с призывами поступить на службу в запрещенную российским законодательством частную военную компанию.

По одному из указанных на плакате в Краснодаре телефонов корреспонденту редакции «Кавказ.Реалии» ответил человек, представившийся «Морганом». Номер он использует исключительно для связи с кандидатами в наемники: приложение Get Contact показывает, что он сохранен в телефонных книгах других пользователей исключительно как «ЧВК», «ЧВК Вагнера» и так далее.

Он предложил подписать контракт на четыре или более месяца с заработной платой в 240 тысяч рублей и премиями, отметил, что для «ЧВК» годится любое гражданство, кроме стран Евросоюза, НАТО и Украины. Не берут в «вагнеровцы» тех, кто разорвал после начала войны контракт с Минобороны, однако это требование не распространяется на росгвардейцев, сотрудников МВД и других структур.

По словам «Моргана», подходящий для наемников возраст от 24 до 50 лет, однако в исключительных случаях могут брать и не подходящих под этот критерий.

У «вагнеровцев» есть список необходимых документов, справок, анализов, однако «все обсуждается» – раньше было строго, теперь «каждый случай рассматривают индивидуально». Также «Морган» посоветовал взять с собой удобную обувь, т.к. новые берцы сотрут ноги в кровь, аптечку, белье, термос, мультитул. Кроме того, он потребовал удалиться из всех социальных сетей, а также оставить дома смартфон.

На первом КПП базы «вагнеровцев» в хуторе Молькино необходимо сказать пароль «Как пройти в пионерский лагерь?», около казарм – «Я на работу от Моргана».

Корреспонденту «Кавказ.Реалии» удалось на условиях анонимности поговорить с двумя наемниками «ЧВК Вагнера». Они подписали контракт несколько месяцев назад и уже приехали в отпуск, который проводят в Краснодаре, после чего собираются вернуться на войну.

По их словам, обещанные деньги им платят вовремя и только наличными, однако получить можно лишь «зарплату», а премии, которые им обещали, никто из их знакомых «в глаза так и не видел».

Также они сообщили, что заключенные и добровольцы «с гражданки» не попадают в одни и те же подразделения и никак не пересекаются между собой.

Помилованы?

Группа наемников из числа бывших заключенных вернулась с фронта после полугода боевых действий, заявил 5 января создатель «ЧВК Вагнера», близкий к президенту России предприниматель Евгений Пригожин. Всего, судя по опубликованным кадрам, в Россию вернулись около 20 осужденных. Через две недели связанное с Пригожиным СМИ РИА «ФАН» сообщило о возвращении еще одной группы помилованных.

По сведениям Ольги Романовой, на свободу к 14 января вышли 106 человек, а сейчас их уже порядка 200.

В конце января 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что процедура освобождения заключенных происходит в соответствии с российским законодательством, однако указы о помиловании засекречены.

«ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы; за вербовку, обучение и финансирование наемников – до 15 лет.

26 января США объявили «ЧВК Вагнера» транснациональной преступной организацией.

В начале января МВД России объявило в розыск шестерых участников «ЧВК Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в так называемой «ЛНР». До прибытия в тренировочный центр они содержались в заключении в России.

В декабре в Новошахтинске Ростовской области был задержан завербованный в «ЧВК Вагнера» заключенный, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. После задержания он заявил, что заблудился и принял сотрудников МВД за украинских военных.

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