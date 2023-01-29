На БТ комментатора нецензурно заставили болеть за Соболенко 29.01.2023, 15:00

Во время незаконной трансляции неожиданно появился закадровый голос.

Телеканал «Беларусь 5» опозорился во время незаконной трансляции финального матча Australian Open между белорусской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Как отмечает Tribuna, в эфире вдруг появился третий голос, вероятно, режиссера трансляции. Ему не понравилось то, что комментаторы слишком спокойно вели трансляцию.

И когда уже стало известно, что Соболенко победила, режиссер трансляции дал такое напутствие комментатору:

«Победила! Илья, отрабатываешь. П****ц, кричи бл***, как я не знаю».

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