Лукашенковская пропагандистка попыталась вручить повестки и поговорить с призывниками, но что-то пошло не так 14 29.01.2023, 20:22

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Белорусы были не рады визиту лукашистки.

Ведущая гостелеканала СТВ решила рассказать, какие изменения ждут призывников в армию на медкомиссии и попыталась вручить повестки и поговорить с призывниками. Кажется, и то, и другое получилось не очень, пишет «Зеркало».

В начале сюжета ведущая СТВ Илона Волынец с повесткой в руках бодрым голосом заявила, что решила помочь военкоматам с доставкой. «Обрадовавшись, что молодой человек дома, спешим с ним познакомиться», — описывает свой опыт Волынец. Вот только парень съемочной группе СТВ оказался не рад.

— Здравствуйте! У меня для вас важная миссия. Это повестка в военкомат, — с улыбкой протягивает сотрудница СТВ бумагу собеседнику. — Ждали?

— До свиданья, — говорит парень и сразу же закрывает дверь.

— Подождите!, — только и успевает протянуть вслед закрывающейся двери Волынец.

Дальше удача ведущей СТВ перестала улыбаться совсем: адресатов повесток не было дома, и она просто разложила повестки по почтовым ящикам.

Кроме того сотрудница телеканала рассказала и о нововведениях, которые коснутся призывников в результате скорректированных требований к состоянию их здоровья. По словам ведущей, они коснутся и контрактников, и срочников, и резервистов. Других деталей в сюжете СТВ не раскрывается.

Зато сотрудница телеканала осуществила задуманный план и в конце сюжета все-таки вручила повестку с широчайшей улыбкой на лице. А вот адресат, студент БГУИР Кирилл, к ее появлению явно отнесся настороженно.

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