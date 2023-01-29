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Военный завод в Польше работает в три смены, чтобы ремонтировать технику ВСУ

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  • 29.01.2023, 22:03
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Военный завод в Польше работает в три смены, чтобы ремонтировать технику ВСУ

За мастерской наблюдают офицеры Агентства внутренней безопасности Польши.

Один из польских военных заводов работает практически круглосуточно для возвращения на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сотни механиков работают над восстановлением украинской военной техники. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках Krab, произведенных в Польше. У двух САУ, которые были замечены на заводе, отсутствуют части гусениц. Гаубицы имеют пулевые отверстия и деформацию запчастей.

«На самом деле это оружие прибыло сюда в самом худшем состоянии, которое мы когда-либо видели. Весь ствол отсутствовал, корпус сильно поврежден», – говорит инженер Мирослав Сурованец.

Известно, что в Польше гаубицы Krab обслуживаются на предприятии, принадлежащем государственной оружейной компании Polish Armaments Group. За мастерской наблюдают офицеры Агентства внутренней безопасности, которым поручено выявлять потенциальные диверсионные операции. Все работники должны быть поляками.

В заводских цехах механики работают круглосуточно в три смены и находятся в постоянном контакте с украинскими военными, чтобы вовремя узнавать потребности ВСУ.

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