Италия нашла замену российскому газу 29.01.2023, 22:54

Рим заключил газовый контракт с Ливией на $8 миллиардов.

На фоне отказа от российских энергоносителей Италия заключила газовый контракт с Ливией на $8 млрд. Это крупнейшая разовая инвестиция в энергетический сектор североафриканской страны за более чем два десятилетия.

Об этом пишет Associated Press. Премьер-министр Джорджия Мелони в ходе визита в Ливию заявила, что в стоимость также включена разработка экологически чистой энергии, в частности, солнечной и технологии улавливания углерода.

Контракт в присутствии Мелони подписали гендиректор итальянской государственной энергетической компании ENI Клаудио Дескальци и Ливийская национальная нефтяная корпорация.

Сделка на 8 миллиардов долларов предусматривает разработку двух ливийских морских газовых месторождений. ENI заявила, что начнет добычу газа в 2026 году и, по оценкам, достигнет 21,2 миллиона кубических метров в день.

Премьер-министр Италии назвала сделку «значительной и исторической», которая поможет Европе обеспечить безопасность источников энергии.

«Ливия, несомненно, является для нас стратегическим экономическим партнером», - сказала Мелони.

Ранее Мелони посетила Алжир, основного поставщика природного газа в Италию, где подписала несколько меморандумов.

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