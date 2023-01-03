закрыть
3 января 2023, вторник, 9:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Курске прозвучал громкий взрыв

1
  • 3.01.2023, 8:36
  • 4,516
В российском Курске прозвучал громкий взрыв

Пожарные машины направились в сторону подшипникового завода.

В Курске (Российская Федерация) поздно вечером в понедельник, 2 января, прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Курск».

Отмечается, что звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.

Как пишут пользователи сети, взрыв слышался в районе Муриновки. Сообщают об «одном хлопке, но громко».

Также в комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, которые направлялись в сторону «Подшипзавода».

Местные власти пока никак не уточняли информацию.

Раннее сайт Charter97.org сообщал, что в оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип