В российском Курске прозвучал громкий взрыв 1 3.01.2023, 8:36

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Пожарные машины направились в сторону подшипникового завода.

В Курске (Российская Федерация) поздно вечером в понедельник, 2 января, прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Курск».

Отмечается, что звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.

Как пишут пользователи сети, взрыв слышался в районе Муриновки. Сообщают об «одном хлопке, но громко».

Также в комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, которые направлялись в сторону «Подшипзавода».

Местные власти пока никак не уточняли информацию.

Раннее сайт Charter97.org сообщал, что в оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы .

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