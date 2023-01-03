Жены ликвидированных в Макеевке «мобиков» готовят митинг в Тольятти
- 3.01.2023, 9:48
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В Самаре также начались «волнения» в СМИ.
Министерство обороны РФ признало удар ВСУ по расположению военных ВС РФ в оккупированной Макеевке из РСЗО HIMARS. По их версии, погибли всего 63 захватчика.
Как сообщал сайт Charter97.org украинская сторона, местные жители и российская пропаганда говорят о сотнях уничтоженных россиян.
Примечательно, что изначально в сообщении российском Минобороны присутствовало слово «мобилизованных», однако позже упоминание о них исчезло.
СМИ Самары, откуда было большинство погибших, уже пишут о массовой гибели своих «мобиков» в Макеевке.
Правда, местные власти боятся назвать реальную цифру потерь, потому привычно говорят, что уточняют данные. Семьи погибших мобилизованных не уверены, что узнают правду – «мобиков» разорвало на части.
Вероятно, никто не будет заниматься ДНК-экспертизой для опознания.
«Многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали», - рассказывают самарцы о результате поездки родных на войну.
Родственницы мужчин в Тольятти решили выйти на памятный митинг 3 января.
В пабликах пишут, что Путину уже сообщили об «инциденте» с сотнями оккупантов РФ в Макеевке.
Он якобы поручил военным и Следственному комитету провести расследование и представить результаты к 6 января.
Тем временем в Сети появилась информация, что под завалами училища, куда под бой курантов прилетели «подарки» от ВСУ, еще остаются тела захватчиков.
Эффект от удара превзошел все ожидания, так как в здании училища российское командование решило разместить не только мобилизованных, но и боекомплект, и 5 тонн от дизельного топлива. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива.
По неподтвержденным данным, виновниками уже делают «военно-политическое» «руководство» «ДНР». Всех экстренно собирают в Ростове.