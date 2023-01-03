Белорусские водители начали новую массовую кампанию по бойкоту техосмотра 3.01.2023, 13:48

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Тенденция будет набирать обороты.

Журналисты av.by приехали на гродненскую станцию технического осмотра в конце года. Не самое пиковое время для прохождения ТО. Работники станции говорят, что декабрь — один из наиболее «мёртвых» месяцев: если в день приедет машин 10-12, то уже хорошо.

В первые полчаса нашего пребывания здесь стало казаться, что придется уехать отсюда, так и не пообщавшись с автовладельцами, которые прибыли за «дозволом»: кроме мастеров на площадке не было никого. Но потом всё изменилось.

Машины начали подъезжать, а в какой-то момент даже образовалась очередь.

Жизнь здесь закипела.

Пока мастера проверяли техническое состояние автомобилей, журналисты побеседовали и с их хозяевами, и с начальником станции.

Узнали, сложнее ли сейчас получить разрешение на участие в дорожном движении.

«Ещё и внукам останется»

Первым на станцию техосмотра заезжает чёрный BMW X5. Его владелец отдаёт в окошко документы на авто и передаёт ключи мастеру. Тот, изучив внешнее состояние машины, отгоняет её на «ролики» для проверки тормозной системы.

Руслан хоть и отказался фотографироваться, но о своём автомобиле говорил охотно. Сомнений в том, что он получит «дозвол», у мужчины не было:

— Машину эксплуатирую с 2012 года, покупал её, когда ей было пару лет. С тех пор обсуживаюсь всё время у одного мастера, никаких вопросов по ней никогда не возникало, — рассказывает автолюбитель. — Мы с семьёй исколесили на ней почти всю Беларусь. Ездили и в Россию, катались по Европе и путешествовали по Прибалтике. На ней установлен, по моему мнению, самый лучший двигатель — дизельный объёмом 3,0 литра.

— А менять машину не планируете?

— Нет. Во-первых, мне сложно расставаться с подобными вещами, а во-вторых, учитывая её ходовую часть, она ещё и внукам останется, — смеётся мужчина.

— Техосмотр проходите ежегодно?

— До этого — раз в два года, теперь, когда автомобилю исполнилось десять лет, каждый год. Конечно, это немного сильнее напрягает, но лучше один раз съездить и потратить полчаса, чем потом платить штрафы в ГАИ, — убеждён Руслан.

— Авто в идеальном состоянии. Видно, что владелец следит за ним. Замечаний нет вообще никаких, — подводит итог техническому осмотру мастер.

«Подтяните ручник!»

Следующей на станцию ТО прибывает девушка на Nissan Almera. Она ездит на машине с 2014 года — иномарку покупали в столичном автосалоне. Пока мастер проверяет техническое состояние автомобиля, журналисты спрашивают гродненку, дорого ли обходится обслуживание «японца» и есть ли проблемы с дефицитом компонентов к нему.

— Недавно ремонтировала подвеску. Отдала за неё почти 300 долларов. Вопросов с запчастями пока не возникало, но вот обслуживание подорожало почти в два раза, — рассказывает Катерина. — Если раньше заменить масла и фильтры выходило рублей 100, то сейчас процедура на все 250 тянет.

Слабые места «японца» российской сборки — рулевые наконечники и подвеска, которую периодически приходится менять.

— Тормоза нормальные, ручник желательно подтянуть — он в нормы вложился, но сработал на самом высоком положении, — говорит автомеханик и протягивает девушке документы.

«Дозвол» получен.

А вот следующему автовладельцу повезло меньше: разрешение ему не выдали. Об этом стало известно сразу при визуальном осмотре — один из стоп-сигналов не горел. Но проверить надо было всё остальное. И, как выяснилось, не зря. Нашлась ещё одна причина, по которой машина не может быть допущена к участию в дорожном движении. И связана она, кстати, с новыми требованиями.

Renault Scenic больше 20 лет. Гродненец Сергей купил её полгода назад, а ездить начал только недавно. Всё это время мужчина занимался устранением дефектов: делал тормоза, менял лобовое стекло из-за трещины.

— Слабый ручник. Есть разница по тормозам — 27%. В старые нормы машина вписалась бы, в новые — уже нет. Требуется замена тормозных дисков, так как очень большое биение идёт. Передние сайлент-блоки разбиты — менять надо сразу четыре. Ручник слабоватый, — резюмирует мастер станции.

Похоже, ремонт недавно купленного «Рено» затянется. Его владелец забирает документы и направляется к своему старенькому авто:

— Будем, значит, всё исправлять.

На исправление, по правилам, у автовладельцев есть 20 дней. При повторной проверке проводятся контрольно-диагностические работы только в отношении узлов, систем, внешнего вида и комплектации транспортного средства, которые при предыдущем проведении техосмотра признаны не соответствующими требованиям ТНПА. И оплачивается только эта процедура (согласно установленному на станции прейскуранту). Если в течение 20 дней у автолюбителя не получится устранить выявленную неисправность, предоставить недостающие документы или по каким-то причинам он не успеет приехать в пункт прохождения гостехосмотра, придётся снова пройти контрольно-диагностическую линию в общем порядке и заплатить полную сумму за услуги проверки.

«Дело запахло штрафом — вот и приехал»

Наш следующий собеседник — владелец четырёхлетней Skoda Octavia. Мужчина купил её буквально за месяц до запрета на поставку и продажу авто этой марки в нашей стране.

— Выбрал именно её за отношение цены и качества. Сравнивать особо не с чем, так как это мой первый автомобиль, но им я доволен на все 100 процентов!

Поломок в машине ещё не было. Правда, на следующий после покупки день мужчина попал в ДТП — пришлось менять бампер. До недавнего времени «Шкода» находилась на гарантии. Сейчас пришлось отказаться от процедур у «официалов» из-за дороговизны:

— С этого года гарантия «слетела», так как начал обслуживаться в другом месте. Официальный сервис стал очень дорогим — 800 рублей, а я прошёл его на иной СТО за 220. Разница, конечно, ощутимая.

Белорус слегка волнуется перед техосмотром: это его первый опыт. Три года машина не нуждалась в прохождении ТО, а потом почти год ездила без «дозвола». Собеседник признаётся, что посетил станцию, чтоб не получить штраф:

— Недавно гаишник остановил. Вынесли мне предупреждение, сказали, в следующий раз будет взыскание, если не пройду техосмотр. Поэтому и приехал.

Но штрафа уже можно не бояться: машина получила разрешение на участие в дорожном движении на два года.

— Состояние идеальное, — вынес свой вердикт мастер.

«На ней только на рыбалку и охоту»

На 27-летней Lada Niva следующий клиент станции технического осмотра ездит не так часто — только на охоту или рыбалку. Несмотря на это, ТО проходит регулярно. К слову, получить «дозвол» в этом году мужчина пытается уже не первый раз:

— Был здесь в конце ноября. Но возникли нюансы по подвеске, из-за которых разрешение не дали. Устраняли их вот, ремонтировали. Надеюсь, сейчас всё будет хорошо.

— А часто вообще автомобиль ломается?

— По двигателю есть вопросы. Проводку иногда замыкает — лампочки перестают гореть. Но я эксплуатирую машину только в сезон охоты и рыбалки. По городу передвигаюсь на другом авто. А для бездорожья она, конечно, вариант хороший — берёт любые препятствия.

Вторая попытка оказалась более удачной для автовладельца. «Дозвол» получен!

«Основная причина непрохождения ТО — тормозная система»

С сентября прошлого года в прохождение техосмотра были внесены некоторые изменения. Теперь правила диктуются не техническими нормативными правовыми актами РБ, а техническими регламентами Таможенного союза и ЕАЭС.

Журналисты уточнили у начальника станции: повлияли ли как-то новые нормы на ТО и стало ли сегодня сложнее получить заветное разрешение?

— Какова основная причина для отказа в получении «дозвола»?

— Неполадки в тормозной системе всегда были главным фактором непрохождения техосмотра, — говорит Денис Садовничий, начальник станции ТО. — А в связи с новыми регламентами нормы для неё ужесточились. Так что эта тенденция, думаю, будет только набирать обороты.

Согласно нововведениям, к тормозной системе стало больше требований. Если раньше получить разрешение на участие в дорожном движении можно было при относительной разности тормозных сил колёс оси в 30%, то теперь это возможно при 20% для дисковых, 25% — для барабанных механизмов.

— Некоторые автовладельцы, конечно, возмущаются этому. Приезжают машины, которым только три-четыре года, например Polo или Tiguan, и у них разница тормозных сил колёс — 22%. Всё — система ставит несоответствие. Хотя технически автомобиль исправен и по старым нормам вписался бы в требования. Но по новым мы вынуждены отказать в разрешении.

— А как реагируют на другие нововведения и регламенты?

— В остальном не каждый автолюбитель в них вникает. Что-то ужесточилось, что-то смягчилось. Те же шторки стали разрешены при наличии боковых зеркал. В прежних правилах были запрещены все иные предметы в оконном проёме, а теперь по техническому регламенту шторки разрешены.

О многих позициях, проверяемых нами, посетители даже не знают. Вот, например, отсутствие подголовника — причина не дать «дозвол». Ведь в случае ДТП он является страховкой и мерой безопасности. Но не все водители в курсе такого нюанса. И некоторые удивляются, когда не проходят ТО из-за этого.

— Много шума наделал катализатор. Согласно актуальным требованиям, если в машине его нет, «дозвол» водитель не получит. Покупать новый не каждый ведь сможет: он стоит больше тысячи рублей, а то и дороже. Были ли у вас случаи отказа в получении разрешения уже после введения изменённых правил? И как водители реагируют на эти требования?

— Вопросы возникли, так как запчасти очень дорогостоящие. Сегодня есть механики, которые при помощи компьютера «перепрошивают» катализатор. Чем платить 1 000 рублей за деталь, многие выбирают услуги гаражного мастера за 100 «условных» и таким образом решают эту проблему. Что касается прохождения техосмотра, то визуально наличие катализатора мы не определим. Мы можем увидеть или явное его отсутствие, или какие-то признаки вмешательства в него: вырезки, сварочные работы и другое. Конечно, это уже причина отказать в «дозволе».

— Если указываете на неисправность, водители устраняют её и возвращаются? Или «забивают» на эти «косяки» и ездят без ТО?

— Как правило, большинство возвращается уже с отремонтированным автомобилем. Ведь даже самый прожжённый автомеханик не сможет оценить реальное состояние тормозного усилия, например. Бывает, люди меняют цилиндрики, целиком тормозную систему перебирают. И вроде всё работает хорошо, но где-то трубка будет загнута. Поэтому обычно автовладельцы ответственно подходят к устранению поломок, понимая, что это не ради галочки, а для их собственной безопасности.

— С появлением на дорогах камер, фиксирующих отсутствие техосмотра, к вам приезжали уже автовладельцы с «письмами счастья», напоминающими о необходимости прохождения ТО?

— Лично на нашей станции людей с такими письмами я ещё не видел. Может, они и есть, но нам пока не встречались. Есть водители, которые ездят без ТО до первого штрафа. Вот когда уже получают его, тогда и идут за разрешением.

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