«Тела вывозили КАМАЗами»: ВСУ ударили по базе оккупантов в Токмаке 1 3.01.2023, 20:09

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Погибших вывозят в крематории.

Сегодня в 4 утра украинская артиллерия ударила по базе оккупантов в оккупированном Токмаке Запорожской области. Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, здание тубдиспансера, где находились захватчики, полностью разрушено. Тела оккупантов вывозили КАМАЗами

«Рашисты коварно заняли корпус туббольницы. Карма от ВСУ прилетела метко. Под завалами враги и остались. Сразу после взрывов место прилета оцепила псевдо-полиция. В разрушенное здание съехались пожарные, скорые, военная техника с краном для разбора завалов. Местные жители видели, как двухсотых в черных пакетах загружали в КамАЗы с красными крестами и вывозили. В Токмаке опять вонизм невыносим – в крематориях курят трупы рашистов», — сообщило издание.

Позднее российские СМИ написали об ударе по базе в Токмаке. Пропагандисты утверждают, что найдена ракета от HIMARS.

Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Макеевке.

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