Три главных вывода из успешного удара ВСУ по базе в Макеевке 3.01.2023, 23:32

Ржавчина будет все больше разъедать российскую армию изнутри.

Украинский военный обозреватель Сергей Згурец в колонке для «Эспрессо» рассказал о главных выводах из успешного удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке:

— Антон Михненко, эксперт компании Defense Express по вопросам обороны и технологии, пояснил, что любые решения по нанесению огневых ударов по противнику принимаются на основе разведывательных данных. Если говорить, что мы отследили работу сотовых сетей и мобильных телефонов, увидев скопление, и сразу нанесли удар по Макеевке, где сосредоточились российские войска, то это преждевременные выводы об обнаружении объекта поражения. Потому что до этого была проделана большая работа по сбору агентурных данных, также данные из наблюдений наших ССО, которые находятся в глубоком тылу, соответственно, та или иная информация о расположении военного контингента противника была собрана в одно целое и источники информации были проанализированы. И только после этого принимаются соответствующие решения. А для подготовки подобных ударов проводится комплекс мероприятий.

Соответственно, мы можем сделать следующие выводы. Первое: наша разведка работает достаточно эффективно. Второе: разведданные мы используем из разных источников, что дает нам возможность производить точные поражения. Третье: мы максимально эффективно используем арсенал вооружения, который получаем от наших партнеров.

Антон Михненко подчеркнул, что мы производим поражение точно в цель, уменьшая возможности врага использовать личный состав и военную технику для проведения боевых действий. Также в управлении войсками РФ и в самих российских войсках не хватает знаний, навыков для того, чтобы правильно действовать, а это демонстрирует несостоятельность командного состава противника.

Кроме того, россияне пытаются мобилизовать человеческий ресурс и привезти его на оккупированные территории Украины, а ключевая проблема, с которой они сталкиваются, – это размещение этого личного состава. Восток Украины насыщен разнообразными зданиями и инфраструктурными объектами, где можно спрятаться, но скрыть передислокацию большого контингента в этот регион и обеспечить их — это очень и очень сложно. Поэтому мобилизация человеческого ресурса приводит к значительным потерям и так будет и в дальнейшем.

По мнению Михненко, оккупанты начнут искать крайних среди своих по отношению к любым военным операциям, будут искать виновных среди военных, ФСБ или других военных структур, что они что-то не выполнили, не обеспечили защиту, поставку или мобилизацию, и это снова будет играть нам руку. И они будут ржаветь изнутри. Это главный момент, потому что ржавчина изнутри будет больше с каждым днем разъедать российскую армию, российские политические структуры и вообще Россию.

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