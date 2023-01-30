Скончался легендарный украинский поэт Дмитрий Павлычко 30.01.2023, 0:11

Он также был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

На 94-м году жизни скончался известный украинский поэт Дмитрий Павлычко.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя», - написал Сидоржевский.

Чем известен Дмитрий Павлычко

Дмитрий Павлычко – поэт, литературный критик, публицист. Родился 28 сентября 1929 года. В 2004 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена «За заслуги» III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

В 1945-46 годах отбывал заключение по обвинению в принадлежности к УПА. Позже был одним из организаторов Народного руха Украины, а также одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990-1994, 1998-1999, а также в 2005-2006 годах был народным депутатом.

В 1995-1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – послом Украины в Польше.

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