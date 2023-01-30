Российские военные преступники ударили по жилому дому в Харькове

Российские военные преступники ударили по жилому дому в Харькове1
- 30.01.2023, 8:03
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В здание в центре города попала ракета С-300.
Российские военные преступники нанесли удары по Харькову и области в воскресенье вечером, 29 января. Пострадали как минимум три человека, предварительно, один погибший, пишет «Новое время».
Россияне попали в жилой дом. Есть сильные повреждения, начался пожар.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, вероятно, в здание в центре города попала ракета С-300. На месте работают все экстренные службы. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.