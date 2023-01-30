BBC: Путин угрожал Джонсону ракетным ударом 3 30.01.2023, 8:25

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Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании рассказал об экстраординарном звонке.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Путин угрожал ему ракетным ударом во время «чрезвычайного» телефонного разговора перед вторжением в Украину.

Об этом пишет BBC. Джонсон предупредил росссийского правителя, что война станет полной катастрофой, приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах РФ. Также он сказал Путину, что Украина не вступит в Альянс в обозримом будущем.

«В какой-то момент он угрожал мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту» или что-то в этом роде. Весело. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону и по виду отстраненности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры», - сказал Джонсон, отметив, что Путин был «очень фамильярен» во время «самого экстраординарного звонка».

Также он вспомнил, как предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в перемещении в безопасное место, когда РФ вторглась на территорию Украины.

«Он не принял мое предложение. Он героически остался там, где был», - вспомнил он.

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