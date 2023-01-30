«Наступают горячие времена»: как изменятся курсы валют на этой неделе 1 30.01.2023, 8:38

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Евро может преодолеть психологический барьер.

Начинающаяся сегодня неделя обещает быть горячей на финансовом рынке и успешной для евровалюты. Будет неудивительно, если пара EUR/USD, наконец преодолеет психологический барьер в 1,1000 и попытается закрепиться выше него. До какого уровня может дойти движение вверх – сразу судить трудно, но даже выход выше 1,1000 уже будет сигнализировать участникам рынка о формировании бычьего тренда по паре EUR/USD, пишет myfin.by.

Компанию евро может составить золото, которое на прошлой неделе поднималось до уровня 1949 USD/Oz. До важнейшего ценового барьера в 2000 USD/Oz остаётся совсем ничего, и золото имеет все шансы сделать этот шаг.

На белорусском валютном рынке курс доллара США продолжит расти до возможного уровня в USD/BYN 2,6500 и выше. Евро к концу этой недели имеет шанс закрепиться выше EUR/BYN 2,9000. Российский рубль продолжает снижение до RUB/BYN 3,8000 за 100 российских рублей.

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