С 1 февраля в Беларуси подорожают сигареты 1 30.01.2023, 8:46

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Стало известно, какие.

С 1 февраля в Беларуси подорожают сигареты. Информация о подорожании отдельных марок опубликована на сайте МНС.

С нового месяца на 30 копеек подорожают несколько видов сигарет Pall Mall. Они будут строить 4,25-4,4 рубля. Исключение составят Pall Mall Demi Blue и Demi Azure, цена которых вырастет на 10 копеек до 3,9 рубля.

На 20-30 копеек подорожают некоторые виды Kent. Vogue La Cigarette Lilas и Menthe будут стоить на 30 копеек, или 5,8 рубля. На 20 копеек вырастет цена несколько видов Rothmans

На рынке также появятся сигареты RB PERLIAMUTR по 2,85 рубля.

Dunhill подорожают на 30 копеек до 5,8 рубля.

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