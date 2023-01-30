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«Магнит Минска» достроят за деньги белорусов

  • 30.01.2023, 8:59
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«Магнит Минска» достроят за деньги белорусов

В долгострое будет расположен Белорусский торговый дом.

«Магнит Минска» будут достраивать за счет бюджетных средств. Об этом сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Летом прошлого года Александр Лукашенко поручил превратить долгострой в Белорусский торговый дом. Как пишет издание, предполагается, что на подземном уровне разместится парковка, а выше земли — торговый дом. Каждая область будет представлять в нем свою продукцию. В высотных крыльях здания расположится арендное жилье.

На площадку уже вышел Стройтрест №4. Он будет заниматься достройкой объекта.

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