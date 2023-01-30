СУ-57 — позорище, «Арматы» не приедут: главные проколы российского ВПК 30.01.2023, 9:10

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За 40 лет Россия не создала ничего собственного и качественного.

Практически каждый вброс о том, что Кремль «принял волевое решение» и «вот теперь Россия точно победит», российская аудитория воспринимает как нечто вполне реальное. Мол, наконец-то Путин прекращает играть в бирюльки, пишет 24tv.ua.

Впрочем, полномасштабная война длится уже больше 11 месяцев, а никакого новейшего вооружения от России на поле боя никто так и не увидел. Конечно, оккупанты используют свои вполне современные Т-90 различных модификаций, совершенно удачные версии Су-35 или МиГ-31, но все эти изделия отнюдь нельзя называть полностью собственными разработками российской оборонки.

За 40 лет Россия не создала ничего собственного и качественного

Кремлевская пропаганда, прививая собственному населению мысли о невероятной мощи российской армии, десятками лет рапортовала о том, что инженеры-оккупанты создали то или иное оружие, не имеющее аналогов во всем мире.

Так говорили об оперативно-тактических комплексах «Искандер», которые оказались просто внедрением в жизнь советских разработок по модернизации ОТРК «Ока». А на практике при применении в войне против Украины вообще показали себя очень плохо. Хваленая точность «Искандеров» оказалась чем-то летящим прямо в направлении запуска.

А сколько пафоса было на презентации российских систем ПВО. Мол, новейший С-400 способен сбивать вообще все, что появится в зоне его поражения, а ЗРК «Панцирь» легко справится с чем-либо стоящим на вооружении НАТО. Только вот в 2017 году, когда США нанесли удар по аэродрому в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk, все «Панцири» были мгновенно уничтожены. Кроме того, и наши вооруженные силы не столь новейшим вооружением вполне удачно уничтожают российские ЗРК.

Конечно, российские системы ПВО нельзя назвать некачественными, но об их «невероятных характеристиках» лучше спросить у инженеров аэродрома «Энгельс-2» – важнейшего стратегического объекта воздушных сил России.

Фактически российская оборонная промышленность с момента распада СССР не представила миру почти ни одного реально качественного изделия, которое не было бы наработкой советских специалистов. А если что-то и было создано, то это лишь крылатые ракеты типа «Калибр» или «Кинжал». Однако и здесь не все для России столь прекрасно. Ведь гиперзвуковой комплекс является невероятно штучным изделием, которое ОПК страны-агрессора способен производить только в очень ограниченных количествах.

Более того, любое «аналоговнетное» российское оружие почти на 100% зависит от поставок западных запчастей. Без микросхем, гироскопов и других технологических комплектующих россияне вообще могут забыть об изготовлении и модернизации любого оружия.

Так что единственным вариантом для пополнения боезапасов тех же «Калибров» и «Кинжалов» для них является лишь нелегальное приобретение всего необходимого в обход санкций. Ведь никакого намека на импортозамещение в России за все годы так и не произошло.

Су-57 – сплошное позорище

Впрочем, если крылатые ракеты и Искандеры российские военные преступники используют против гражданского населения и критической инфраструктуры, то есть такие «вундервафли», которые никогда не появляются на линии столкновения. Без сомнения, это «мегаэффективный истребитель 5 поколения» Су-57. И речь идет совсем не о том, что части этого «аналоговнетного» самолета «купили» на алиэкспрессе, а о том, что российские инженеры работают так же качественно, как и автоматический переводчик на этом популярном китайском сайте.

Многоцелевые истребители, которые Россия точно создаст быстрее всех в мире, разрабатывали более 10 лет. На это потратили десятки миллиардов долларов, но проект вполне ожидаемо оказался мертворожденным.

Ведь поначалу россияне рассказывали всему миру, как «Су-57 прошел все испытания», хотя он даже не мог подняться в воздух, а на первых презентациях в авиасалонах вместо реальной модели самолета возили стационарный истребитель с некоторыми деталями из пенопласта. Ведь даже собрать полноценно борт не могли.

И нечего удивляться, когда «невероятно эффективные» разработчики все же хоть как-то «допили» Су-57, а самолет вот-вот должны были передать на вооружение ВКС России, он разбился из-за отказа системы управления. Чтобы не опозориться окончательно, российские изобретатели быстро собрали вторую «серийную» версию истребителя буквально из говна и палок – разобрав ряд «МиГов» и «Сушек» для нужд «нового» изделия. С того момента прошло несколько лет, а вот улучшилась ли ситуация с поставкой Су-57 в российские войска? Нет! Изготовить более-менее сырую модель самолета «пятого поколения» на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре так и не смогли.

Потому и использовать эти самолеты россияне будут только в качестве платформ для запуска старых советских ракет, а приближаться к российско-украинской границе на расстояние хотя бы 20 километров пилоты Су-57 никогда не будут. А ведь очень страшно потерять вещь, на которую годами молилась вся Россия. Тем более если эту вещь в условиях санкций и не восстановишь.

«Армату» привезут на фронт только после Шойгу и Путина

С распиаренными Т-14 ситуация такая же: танки-то вроде бы существуют. И даже, вероятно, не картонные. Но на линии фронта их никто никогда не увидит. Некоторые оккупанты даже шутят, что «Армату» пустят в бой только когда Шойгу с Путиным отважятся посетить передовую, а это, конечно, возможно только в рассказах Пескова. Или если линией фронта вдруг назовут полигон с актерами-ФСОшниками.

Пиарили разработку «Уралвагонзавода» пропагандисты настолько активно, что при упоминании слова «Армата», говорят, мироточили даже мертвые танкисты-буряты. Т-14, хоть и оказался совершенно бесполезной вещью, на которой распилили миллиарды нефтедолларов, однако вполне стал «крепкой» иконой российского ОПК. На уровне с «царь-пушкой» – совершенно непригодной для применения и непонятно для чего созданной.

«Революционный» танк разрабатывали с 2009 по 2022 год, а на вооружение россиян он должен был поступить еще в 2013 году, однако эти сроки постоянно смещались. Кстати, в войсках до сих пор нет ни одного экземпляра Т-14. Но при этом населению страны-агрессора продолжают беззастенчиво врать, что на фронте «Армата» когда-то произведет фурор. Однако этого никогда не произойдет, потому что даже неизвестно, заменили ли разработчики картонные детали на настоящую броню.

В Кремле никогда не признают, что Т-14 – максимально провальный проект, способный только кататься по Красной площади на парадах, чтобы «ваньки» видели «величие» российского оборонно-промышленного комплекса. Однако, как показывает практика, ездит «Армата» через раз.

Поскольку в случае любого появления «Арматы» (если она действительно способна ездить и стрелять) на поле боя, этот танк может быть сожжен обычными РПГ, россияне никогда не будут рисковать потерей едва ли не единственного образца, способного формировать у оккупантов гордость за свою оборонку . А если кто до сих пор в это не верит, то пусть ответит на вопрос: почему же кремлевское руководство до сих пор не воспользовалось таким замечательным вооружением?

На поле боя, вероятно, появятся Т-34. Те же, которые в конце декабря Кремлю передал Лаос. И хотя в Москве говорят, что будут использовать танки времен Второй мировой исключительно для парадов и съемок исторических видео, есть сильные подозрения, что «чмобикам» придется участвовать в реконструкции «Великой отечественной» где-то на территории Донбасса.

Ведь не зря российские пропагандисты уже начали снимать сюжеты о том, что эти танки разработки Харьковского танкового завода 1940 года до сих пор «очень неплохие».

Только воевать им придется не против «Пантер», «Маусов», а против «Леопардов» и «Абрамсов». И будут гореть русские буряты буквально пачками. Возможно, с мыслями о том, что когда-нибудь на фронт привезут Т-14, а вот тогда Россия точно победит.

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