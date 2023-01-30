Иранская диктатура трещит Александр Невзоров

30.01.2023, 9:11

Есть надежда, что она развалится.

Иран не «заглох». Там вновь кроваво-огненная невнятица, которую каждый трактует на свой лад. На сей раз в городе Мехабад. Там все взрывается, пылает и стреляет.Реальной информации -ноль, но много ободряющих догадок и фантазий.

В любом случае, понятно, что иранская диктатура трещит. Уже есть надежда, что она все же развалится, похоронив под собой злобных, старых пердунов-фанатиков, клепающих для Путина беспилотники и другой военный хлам. Наблюдать за агонией любой диктатуры — очень большое удовольствие.

Александр Невзоров, Telegram

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