Удар по заводу «Шахедов» в Иране: появились спутниковые снимки 30.01.2023, 9:24

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Критические производственные мощности иранский режим прячет под землю.

Поздним вечером 28 января в Иране под дроновую атаку попало одно из военных промышленных предприятий в Исфахане, в частности, активно распространяется информация о попадании в завод по производству беспилотников Shahed-136.

О том, действительно ли в Иране уничтожен завод по производству «шахедов», рассказали в Defense Express.

Следует понимать, что критические производственные мощности Иран прячет под землю уже десятки лет. Например, возле завода по производству Shahed-136 есть массивный подземный объект, который врезан в гору и имеет сразу три гейта.

«Таким образом, вряд ли атака незначительными силами, вызвавшая лишь довольно умеренную реакцию со стороны минобороны Ирана, может действительно вывести из строя любое важное военное предприятие страны. И вполне возможно, что в то время, когда на поверхности предприятие выглядит как несколько ангаров под ними вполне могут быть подземные производственные мощности. А для их уничтожения уже необходимы специальные бетонобойные бомбы», - резюмировали в Defense Express.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в разных регионах Ирана прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары на по меньшей мере семи промышленных площадках и военных базах. Под ударом БпЛА оказались центры сборки беспилотников Shahed, производства боеприпасов, нефтеперерабатывающие предприятия – в общей сложности повреждены 14 объектов, среди них не было ядерных.

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