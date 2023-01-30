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«Священная корова» режима слабеет

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  • Telegram-канал «Нашы грошы»
  • 30.01.2023, 9:47
  • 5,010
«Священная корова» режима слабеет

Нынешних усилий по поддержке предприятий-зомби уже недостаточно.

Промышленность в ноябре потеряла кадры вновь, но меньше, чем месяцем ранее. Мы видим, как постепенно слабеет «священная корова», которую всеми силами на протяжении долгих лет поддерживало правительство.

Судя по всему, нынешних усилий по поддержке предприятий-зомби уже недостаточно, приходится увольнять людей. Рост в сентябре не в счет, он связан с сезонным привлечением рабочих на переработку сельскохозяйственной продукции (что повторялось и в прошлые годы).

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