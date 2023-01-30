закрыть
30 января 2023, понедельник, 10:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На место хоккейной клюшки пришла рюмка водки»

5
  • 30.01.2023, 10:02
  • 6,814
«На место хоккейной клюшки пришла рюмка водки»

С Лукашенко смеются уже и сербские СМИ.

Сербское издание Srbja Danas настоятельно рекомендует своим читателям посмотреть, как Александр Лукашенко отмечает победу Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии по теннису. На это обратил внимание политолог Александр Фридман в своем Telegram.

«Раньше Лукашенко был известен за пределами Беларуси том числе и как спортсмен с клюшкой в руках. Теперь на место клюшки пришла рюмка водки, а картину дополнили пес на столе и общество габаритного мужчины. Бытующие в Европе клише и стереотипы о «русских» со знаком качества и без оного, а также об их застольных посиделках, подтверждены в полной мере», — пишет Фридман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина