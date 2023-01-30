«На место хоккейной клюшки пришла рюмка водки» 5 30.01.2023, 10:02

6,814

С Лукашенко смеются уже и сербские СМИ.

Сербское издание Srbja Danas настоятельно рекомендует своим читателям посмотреть, как Александр Лукашенко отмечает победу Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии по теннису. На это обратил внимание политолог Александр Фридман в своем Telegram.

«Раньше Лукашенко был известен за пределами Беларуси том числе и как спортсмен с клюшкой в руках. Теперь на место клюшки пришла рюмка водки, а картину дополнили пес на столе и общество габаритного мужчины. Бытующие в Европе клише и стереотипы о «русских» со знаком качества и без оного, а также об их застольных посиделках, подтверждены в полной мере», — пишет Фридман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».