ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Клещеевки и Ивановского 2 30.01.2023, 10:40

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Актуальная карта боев.

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Клещеевки, Ивановского и ряда других населенных пунктов за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что россияне ведут наступательные действия в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки и Ямполевки Луганской области, а также Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.

Отмечается, что противник продолжает нести потери — в один из местных моргов временно оккупированной Горловки 28 января привезли около 20 тел оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Украинская авиация за сутки ударили по зенитно-ракетному комплексу захватчиков и двум районам сосредоточения россиян. Ракетные войска и артиллерия поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и другой важный объект противника.

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