«Инициатива у ВСУ»: украинский командир рассказал, где может начаться контрнаступление 30.01.2023, 12:03

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Защитникам Украины удалось деоккупировать еще один населенный пункт.

Командир подразделения 112 бригады ТрО Киева, депутат Киевсовета Юрий Федоренко отметил, что в Луганской области противник пытается выявить слабые места в обороне ВСУ, однако украинские бойцы имеют хорошие возможности для контрнаступления.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«На Сватовском направлении инициатива у ВСУ. На прошлой неделе удалось деоккупировать населенный пункт Новоселовское и занять более выгодные позиции и положения для дальнейшего развития контрнаступательных действий. Противник пытается совершать ударно-штурмовые действия, чтобы найти наши слабые места в обороне, но таких мест врагу обнаружить не удается. Противник получает достойный отпор", - подчеркнул Федоренко.

Оккупанты используют беспилотники для проведения разведки и корректировки огня, а также наносят удары по позициям ВСУ.

«Сбиваем вражеские беспилотники. Противник пытался отбить населенный пункт, который был освобожден, но мы разгадали замысел противника и разбили вражескую группировку штурмовиков. Противник активно строит третью линию обороны вне Сватова и понимает, что город будет деоккупирован. Враг не оставляет надежды возобновить влияние на направлении, но уверен, что ему не удастся это сделать», - отметил Федоренко.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко рассказал сайту Charter97.org о факторе, который сыграет ключевую роль в контрнаступлении ВСУ в Луганской области.

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