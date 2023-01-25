Контрнаступление ВСУ в Луганской области: военный эксперт назвал важный фактор 25.01.2023, 13:33

2,864

фото: epa

Кременная находится в состоянии оперативного окружения.

Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области. Украинские защитники ведут бои за контроль трассы на Сватово.

Сайт Charter97.org расспросил украинского военного эксперта Александра Коваленко о том, что сейчас происходит на Луганском направлении:

- К югу от Кременной находится достаточно большой по своей площади лесной массив. Продолжительное время в этом лесу проводились операции Вооруженных сил Украины по занятию позиций. На сегодняшний день данный лес находится под контролем ВСУ. Это в значительной степени осложняет положение российских оккупационных войск в районе Кременной.

При этом, если мы говорим о северном участке, то это фактически трасса Р-66, которая связывает Кременную и Сватова. Эта трасса находится под полным огневым контролем украинской артиллерии. То есть, осуществлять безопасную для российских оккупантов транспортировку средств обеспечения из Сватово в Кременную невозможно. Сейчас для них это достаточно рискованная затея.

В связи с этим группу войск они пытаются обеспечить исключительно через Рубежное, Северодонецк, но опять-таки этого недостаточно логистически, чтобы сосредоточенные там подразделения, находящиеся в активной обороне, обеспечить.

В общем, Кременная оказалась в состоянии оперативного окружения. Когда это оперативное окружение будет полностью сформировано, то у россиян останется только один вариант - отступление.

- Когда ВСУ перейдут к контрнаступлению в Луганской области?

- Ситуация, на самом деле, сложная. В действительности, условия для контрнаступления в Луганской области более комфортно сформированы, чем по некоторым другим направлениям. Тем не менее, есть один очень важный фактор, который пока еще имеет серьезное влияние на успешность контрнаступления. Этим фактором являются погодные условия. Сейчас в Украине достаточно теплая зима, а вот наличие серьезных морозов было бы очень уместным.

Промерзание грунта имеет очень серьезное влияние при таких операциях, как контрнаступление. Поэтому говорить о том, что может начаться контрнаступление без учета данного фактора не приходится. Это, действительно, очень серьезный фактор, поскольку техника буквально увязает в грунте и успешность быстрых маневренных штурмовых действий сомнительна.

Ведь именная такая операция в Харьковской области реализовывалась по средствам быстрых маневренных штурмовых групп. Против которых, по сути, оказалась полностью бессильна самая большая в зоне боевых действий, на тот момент, бронетанковая группировка. Считаю, что без таких возможностей быстро действовать, эффективность контрнаступления будет не та.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».