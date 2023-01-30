Как продать квартиру в Беларуси без личного присутствия 5 30.01.2023, 12:03

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Рекомендации эксперта.

Как продать квартиру в Беларуси без личного присутствия? Какие документы нужно оформить? На что обратить внимание при составлении доверенности? Как и куда можно перепрописаться? Как продать недвижимость, если собственников несколько — обо всем этом в новом гайде MOST.

Что делать с квартирой в Беларуси при переезде в Польшу

Проверьте документы

- Документ, подтверждающий право собственности. Например, купли-продажи, обмены, дарения, свидетельство о праве на наследство по завещанию.

- Свидетельство о государственной регистрации и техпаспорт на недвижимость.

Генеральные доверенности.

В зависимости от случая, к доверенности могут добавиться согласия супруга, участников приватизации, зарегистрированных и другие дополнительные документы.

Часто люди забывают перед продажей квартиры оформить согласие супруга. А в случае, когда квартира приватизирована — сделать согласие участников приватизации или получить в РСЦ справку о начислении жилищной квоты. Если кто-то из прописанных в квартире скончался, то перед продажей понадобится справка с последнего места жительства умершего.

Если объект недвижимости приобретался не в браке, к доверенности нужно оформить заявление об отсутствии супруга.

— Бывает ситуация, когда квартира приобретена до брака и в копии лицевого счёта указана добрачная фамилия. После регистрации брака владелец не изменил документы на новую фамилию (на основании свидетельства о браке) в БРТИ, РСЦ или товариществе собственников, — комментирует специалист по работе с недвижимостью агентства Express House Наталья Деренская.

Стоит отметить, что для иностранных граждан и граждан РБ, которые постоянно проживают за рубежом (паспорт серии РР) для продажи недвижимости в Беларуси понадобится ещё и справка из налоговой инспекции.

Оформите доверенность

Все согласия и заявления и доверенности, выданные за пределами Беларуси и консульских учреждений должны быть апостилированы.

Если вы не составили доверенность в Беларуси перед отъездом, сделать это можно в Польше.

Но стоит помнить, что нотариус не несёт ответственности за содержание документа. Он лишь удостоверяет, что доверенность подписана именно вами. Поэтому не стесняйтесь сами проверить правильность формулировок в документе и указанных данных.

В доверенности обязательно должны быть указаны данные сторон:

- Гражданство;

- ФИО;

- Серия, номер паспорта, дата и орган выдачи;

- Идентификационный номер;

- Наименование недвижимости и ее адрес;

- Действия, которые может совершать доверенное лицо.

Зарегистрируйтесь по новому адресу

Перед продажей всем зарегистрированным лицам нужно выписаться из квартиры. В Беларуси выписаться «в никуда» нельзя. Поэтому нужно определиться с новым местом регистрации. Если делать это удаленно, то от вас понадобятся:

- Доверенность;

- Ваш паспорт для отметки;

- Согласие собственника жилья на вашу регистрацию;

- Военный билет с отметкой (для военнообязанных).

В доверенности должно быть ваше согласие на снятие с учёта по старому адресу и регистрацией по новому. Это значит, что вы должны знать новый адрес регистрации до составления доверенности.

Имейте в виду, что одного согласия собственника на вашу регистрацию по новому адресу недостаточно — должно быть достаточно свободных метров. Например, для Минска это 20 м². Исключением будет регистрация в квартире родителей или детей. Там нет требований по площади, но тогда может понадобиться свидетельство о рождении, чтобы подтвердить факт родства.

Важно! С военным билетом без отметки могут потребовать личное присутствие гражданина.

Если нет возможности сделать новую прописку, можно продать квартиру вместе с зарегистрированными лицами, а позже выписать их через суд. В этом случае продавать квартиру придется по цене ниже рыночной.

— Если нет возможности зарегистрироваться по новому месту, то можно возложить это бремя на нового собственника. Естественно, если он захочет этим заниматься. И снять зарегистрированных с учёта по суду. Но здесь много особенностей, — говорит Наталья Деренская.

Договоритесь с другими собственниками

Если у квартиры несколько собственников, то возможно два варианта:

- Совместная продажа;

- Продажа доли.

Если все собственники продают свою долю одновременно — это совместная продажа. Понадобятся документы из п.1, умноженные на количество собственников. Если только один из собственников продает свою долю, ему нужно получить от остальных отказ(-ы) от права преимущественной покупки.

— В таком отказе идеально приблизить реальную стоимость доли в объекте, так она потом будет указана в договоре купли — продажи. Например, стоимость можно привязать к доллару США по курсу НБ РБ на день подписания договора купли-продажи, — советует Наталья Деренская.

Держите руку на пульсе

После оформления доверенности, вашим имуществом и деньгами от продажи будет распоряжаться другой человек. Поэтому внимательно отнеситесь к тому, кого вы выбираете доверенным лицом.

— При дистанционной продаже я бы рекомендовала обратиться к агентству недвижимости в Беларуси, только найти действительно толкового юриста по недвижимости, который будет сопровождать вас от начала и до конца, проконсультирует и даст образцы необходимых документов, — рассказывает Наталья Деренская.

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