Как продать квартиру в Беларуси без личного присутствия5
- 30.01.2023, 12:03
- 2,210
Рекомендации эксперта.
Как продать квартиру в Беларуси без личного присутствия? Какие документы нужно оформить? На что обратить внимание при составлении доверенности? Как и куда можно перепрописаться? Как продать недвижимость, если собственников несколько — обо всем этом в новом гайде MOST.
Что делать с квартирой в Беларуси при переезде в Польшу
Проверьте документы
- Документ, подтверждающий право собственности. Например, купли-продажи, обмены, дарения, свидетельство о праве на наследство по завещанию.
- Свидетельство о государственной регистрации и техпаспорт на недвижимость.
Генеральные доверенности.
В зависимости от случая, к доверенности могут добавиться согласия супруга, участников приватизации, зарегистрированных и другие дополнительные документы.
Часто люди забывают перед продажей квартиры оформить согласие супруга. А в случае, когда квартира приватизирована — сделать согласие участников приватизации или получить в РСЦ справку о начислении жилищной квоты. Если кто-то из прописанных в квартире скончался, то перед продажей понадобится справка с последнего места жительства умершего.
Если объект недвижимости приобретался не в браке, к доверенности нужно оформить заявление об отсутствии супруга.
— Бывает ситуация, когда квартира приобретена до брака и в копии лицевого счёта указана добрачная фамилия. После регистрации брака владелец не изменил документы на новую фамилию (на основании свидетельства о браке) в БРТИ, РСЦ или товариществе собственников, — комментирует специалист по работе с недвижимостью агентства Express House Наталья Деренская.
Стоит отметить, что для иностранных граждан и граждан РБ, которые постоянно проживают за рубежом (паспорт серии РР) для продажи недвижимости в Беларуси понадобится ещё и справка из налоговой инспекции.
Оформите доверенность
Все согласия и заявления и доверенности, выданные за пределами Беларуси и консульских учреждений должны быть апостилированы.
Если вы не составили доверенность в Беларуси перед отъездом, сделать это можно в Польше.
Но стоит помнить, что нотариус не несёт ответственности за содержание документа. Он лишь удостоверяет, что доверенность подписана именно вами. Поэтому не стесняйтесь сами проверить правильность формулировок в документе и указанных данных.
В доверенности обязательно должны быть указаны данные сторон:
- Гражданство;
- ФИО;
- Серия, номер паспорта, дата и орган выдачи;
- Идентификационный номер;
- Наименование недвижимости и ее адрес;
- Действия, которые может совершать доверенное лицо.
Зарегистрируйтесь по новому адресу
Перед продажей всем зарегистрированным лицам нужно выписаться из квартиры. В Беларуси выписаться «в никуда» нельзя. Поэтому нужно определиться с новым местом регистрации. Если делать это удаленно, то от вас понадобятся:
- Доверенность;
- Ваш паспорт для отметки;
- Согласие собственника жилья на вашу регистрацию;
- Военный билет с отметкой (для военнообязанных).
В доверенности должно быть ваше согласие на снятие с учёта по старому адресу и регистрацией по новому. Это значит, что вы должны знать новый адрес регистрации до составления доверенности.
Имейте в виду, что одного согласия собственника на вашу регистрацию по новому адресу недостаточно — должно быть достаточно свободных метров. Например, для Минска это 20 м². Исключением будет регистрация в квартире родителей или детей. Там нет требований по площади, но тогда может понадобиться свидетельство о рождении, чтобы подтвердить факт родства.
Важно! С военным билетом без отметки могут потребовать личное присутствие гражданина.
Если нет возможности сделать новую прописку, можно продать квартиру вместе с зарегистрированными лицами, а позже выписать их через суд. В этом случае продавать квартиру придется по цене ниже рыночной.
— Если нет возможности зарегистрироваться по новому месту, то можно возложить это бремя на нового собственника. Естественно, если он захочет этим заниматься. И снять зарегистрированных с учёта по суду. Но здесь много особенностей, — говорит Наталья Деренская.
Договоритесь с другими собственниками
Если у квартиры несколько собственников, то возможно два варианта:
- Совместная продажа;
- Продажа доли.
Если все собственники продают свою долю одновременно — это совместная продажа. Понадобятся документы из п.1, умноженные на количество собственников. Если только один из собственников продает свою долю, ему нужно получить от остальных отказ(-ы) от права преимущественной покупки.
— В таком отказе идеально приблизить реальную стоимость доли в объекте, так она потом будет указана в договоре купли — продажи. Например, стоимость можно привязать к доллару США по курсу НБ РБ на день подписания договора купли-продажи, — советует Наталья Деренская.
Держите руку на пульсе
После оформления доверенности, вашим имуществом и деньгами от продажи будет распоряжаться другой человек. Поэтому внимательно отнеситесь к тому, кого вы выбираете доверенным лицом.
— При дистанционной продаже я бы рекомендовала обратиться к агентству недвижимости в Беларуси, только найти действительно толкового юриста по недвижимости, который будет сопровождать вас от начала и до конца, проконсультирует и даст образцы необходимых документов, — рассказывает Наталья Деренская.