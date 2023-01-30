Кадыров вспомнил про Ичкерию и заявил, что чеченцы хотят иметь отдельное государство
- 30.01.2023, 12:18
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Неожиданное заявление главы Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram обвинил Европу и Украину, в том, что они не поддержали самопровозглашенную Ичкерию, когда та объявила себя независимой в 1990-х годах.
— Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства (в том числе и Украина) не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство (Ичкерию. — Прим. ред.)?
— Я был ичкерийцем, и нам не давали строить государство именно вы, — заявил глава Чечни.
Глава Чечни заявил, что его народ по-прежнему хотят иметь отдельное государство, однако не могут себе позволить суверенитет, потому что «не потянули бы» расходы, отметил он.
— Полтора миллиона населения (Чечни. — Прим. ред.) нужно кормить, одевать и обувать, — заявил Кадыров, добавив, что «во всех смыслах, во всех направлениях» чеченцы «сделали правильный выбор» и «с каждым годом, с каждым днем» убеждаются в этом.
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