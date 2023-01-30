Ученые рассказали, как успокоить собаку 4 30.01.2023, 12:30

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Исследователи помогли животным, страдающим ГТР.

Ветеринары из Университета Тафтса в Массачусетсе и Центра изучения поведения собак в Коннектикуте обнаружили, что животные, страдающие генерализованным тревожным расстройством (ГТР), шли на поправку, когда принимали участие в спортивных мероприятиях, пишет techinsider.

В рамках работы ученые рассматривали такие активности, как флайбол (эстафета с участием команд собак), курсы аджилити и «собачий фристайл» (танцы животных с хозяином).

«Занятия собачьим спортом были очень эффективны для лечения обычно тревожных собак», — заявили исследователи. Они изучили 1308 собак, по крайней мере, с одной формой боязливого или тревожного поведения.

Из них у 273 было ГТР, состояние, при котором собака проявляет постоянную тревогу или страх независимо от контекста, ухудшая качество ее жизни.

Профессор Николас Додман, ветеринар и один из авторов исследования, сказал, что собаки «особенно выигрывают от занятий, которые подпитывают их естественные инстинкты». Например, овчарке очень помогли занятия по выпасу овец.

«Собака была на взводе», — сказал профессор Додман. «Я предложил владельцу отвести ее на занятия по выпасу овец. После нескольких попыток пасти настоящих животных пес сразу успокоился. Его тревожные симптомы исчезли».

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