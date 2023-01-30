Минчанин придумал мошенническую схему с фальшивым золотом 30.01.2023, 13:17

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Его раскрыла сотрудница ювелирного магазина.

В Слуцке задержали минчанина, который пытался сдать в ювелирный магазин цепочку из металла желтого цвета под видом золотой. Оказалось, что он действовал по уже испытанной схеме, которая дала сбой из-за бдительности сотрудницы последнего магазина, сообщили в МВД.

Схема «развода» ювелирных магазинов, которую придумал 33-летний минчанин, выглядела так: он приобретал дешевые изделия из желтого металла и присоединял к ним золотые застежки с проставленной пробой. Сотрудники магазина проверяли лишь застежку и принимали всю цепочку как полностью изготовленную из золота.

В последнем магазине мужчина пытался продать изделие более чем за 1100 рублей, однако сотрудница проявила бдительность и обнаружила неоднородность металла.

Минчанина задержали, на него завели уголовное дело за мошенничество.

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