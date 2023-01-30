Токсическое гопничество 2 Игорь Гулик

30.01.2023, 13:30

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Почему Орбан копирует Путина

В мире, каким мы его знали до февраля 2022 года, где релятивность понятий опережала человеческую способность приспособиться к тому, что уже морально приемлемо, а что стоит беспощадно «хейтить», константами оставались лишь фактическая однополюсность мира и мощь (как выяснилось, достаточно сомнительная) отдельных стран. Но ведь, как говорится в «Швейке», «на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона».

После авантюрной и гнусной попытки Путина стать «наполеоном», за которую теперь приходится платить не только стране-жертве его агрессии, но и самой России, все чаще в информационном пространстве начали выныривать типы, которым тоже хочется испытать фортуну. Действуют они по своему усмотрению, хотя в риторических упражнениях для объяснения своего поведения используют бронебойные, на их взгляд, аргументы.

Следовательно, имеем, в частности, с позволения сказать, феномен Орбана, который, по-видимому, остался последним адвокатом дьявола в Европейском Союзе. И вопрос не в том, что несет этот странный как на мадьярскую ментальность мужчина. Вопрос в том, что его генезис, пусть даже карикатурно, но смахивает на траекторию политической карьеры кремлевского диктатора…

На днях Орбан позволил себе высказаться об Украине как о «ничейной земле». Не скажу, что это «самая яркая» метафора лидера партии Фидес, правящей в Венгрии почти 17 лет. До сих пор были и антисемитские, и откровенно расистские перлы. В ответ на обвинения в политнекорректности и безнравственности, Орбан всегда отвечал еще более нелепым пошибом…

Орбан по-гопницки, как и его друзья Путин, берется трактовать историю с довольно специфической, как на XXI век, точки зрения, — имперской. И если за плечами Путина – какая-никакая, но все же империя (пусть даже с сомнительными династическими традициями, а источниками – вообще – из Орды), то Орбану здесь опираться не на что. В Вене времен империи Габсбургов на Будапешт всегда смотрели как на «малое пиво», а попытки венгров вернуть себе «имперский статус» в прошлом веке завершались, как правило, позором поражений. «После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье», – за тем же Чапеком. Мадьярским похмельем после галлюцинаций о «Великой Венгрии» стал унизительный Трианонский мир, Вторая мировая завершилась для Будапешта коммунистической оккупацией и статусом соучастника нацизма. Советы беспощадно расправились с попыткой «Венгерской весны» 1956 года. Но этого, оказывается, мало.

Орбан должен быть более осторожным в выборе «исторических аргументов». Потому что в принципе украинцы изначально жили на своей земле, а вот предки современных венгров пришли в Дунайскую долину из-за Урала. Поэтому, как говорится, нужно прикусить язык, прежде чем повторять вслед за Путиным чушь о «происхождении Украины».

Как, наконец, хромает и орбановское сравнение Украины с Афганистаном. Причем на обе ноги. Ибо, я убежден, все произойдет с точностью до наоборот. Это Российская Федерация, которую лидер Фидес отчаянно защищает от санкций ЕС, цинично прикрывшись при этом зонтиком того же Евросоюза и НАТО, так вот, именно Россия будет пожинать в войне с Украиной плоды, подобные последствиям афганской авантюры СССР. «Интернациональный долг», за который положили головы сотни тысяч советских граждан, стала началом большой «геополитической катастрофы» (см. Путина) – громкого развала Советского Союза.

Как бы то ни было, но с каждым новым заявлением Орбана остается все меньше сомнений в том, что между официальным Будапештом и Москвой было заключено тайное соглашение о разделе Украины после победы РФ. Иначе трудно объяснить систематические провокации, которые устраивают венгерские политики против украинского Закарпатья, втягивая в эту игру и местных городковых политиков, подогревая в маргинальных кругах сепаратизм. Не предоставляются рациональному толкованию и упорные попытки Орбана и его правительства расколоть европейскую антипутинскую коалицию, ветируя экономические санкции, препятствуя помощи Украине оружием и амуницией. Снова к Чапеку: «Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф». У чешского пересмешника речь идет о бюрократии австро-венгерской имперской системы, но в нашем случае, видимо, речь идет о «параграфах» новейшего пакта «Молотова-Риббентропа».

Впрочем, рано или поздно мы узнаем о мотивах Орбана и его фидесовской компании. Рано или поздно «гопники» в политике, эти жалкие «наполеоны» будут отвечать за свои недостойные поступки и подлые замыслы. И если Путина в лучшем случае будет ждать Гаага, то Орбан будет объяснять своему народу собственные мотивы. Ибо, как говорит Чапек, — «массы пока не проспались».

Игорь Гулик, espreso.tv

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