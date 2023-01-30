Российская пропаганда: Алиев поддержал трибунал над Лукашенко 4 30.01.2023, 13:56

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Голосование в ПАСЕ назвали «актом подлости со стороны Баку».

Российская пропаганда бурно отреагировала на голосование азербайджанских депутатов на заседании ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) по созданию спецтрибунала для Лукашенко и Путина.

«Так вот, в ходе голосования по данному вопросу, два представителя Азербайджана в ПАСЕ Эркин Гадирли и Кёнуль Нуруллаева проголосовали «за», точнее за создание такого «трибунала». Мы прекрасно знаем и понимаем, что эти депутаты представляли не только Азербайджан, но, в первую очередь, главу этой республики – Ильхама Алиева», — пишет россСМИ.

Также российское пропагандисты обращают внимание, что многие СМИ Азербайджана подхватили эту новость.

«В последние десятилетия российско-азербайджанские и белорусско-азербайджанские отношения развиваются очень бурно. Россия объявлена «стратегическим партнером», а Беларусь – «союзником». Бесконечные дифирамбы, озвученные со стороны как России, так и Беларусь в отношении Бакинского режима, в конечном итоге преломились словно в кривом зеркале. Этим голосованием Азербайджан фактически совершил акт подлости по отношению к своим «союзникам» – России и Беларуси», — резюмируют пропагандисты.

Как писал сайт Charter97.org, 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.

Резолюцию поддержали 100 депутатов и лишь один воздержался.

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