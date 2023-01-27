В ПАСЕ за трибунал над Лукашенко голосовали депутаты из Азербайджана

В ПАСЕ за трибунал над Лукашенко голосовали депутаты из Азербайджана1
- 27.01.2023, 11:46
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Воздержался представитель Германии.
26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.
Резолюцию поддержали 100 депутатов и лишь один воздержался.
Сайт Charter97.org посмотрел список проголосовавших и обратил внимание, что среди поддержавших трибунал над Лукашенко — депутаты из Азербайджана: Эркин Гадирли и Кенуль Нуруллаева.
Отметим, что Эркин Гадирли является членом оппозиционной азербайджанской партии. Кенуль Нуруллаева — безпартийная.
Примечательно, что официальный Баку занимает лояльную позицию к режиму Лукашенко.
Воздержался от голосования представитель пророссийской немецкой партии «Альтернатива для Германии» Хараль Вейл.