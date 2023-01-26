ПАСЕ поддержала создание трибунала для Лукашенко

ПАСЕ поддержала создание трибунала для Лукашенко4
- 26.01.2023, 15:39
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Резолюция была принята единогласно.
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
«Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага», - написал Гончаренко.
Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.