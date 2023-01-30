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Польша может выдвинуть ультиматум МОК, если на Олимпиаду допустят белорусских спортсменов

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  • 30.01.2023, 14:07
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Польша может выдвинуть ультиматум МОК, если на Олимпиаду допустят белорусских спортсменов

Варшаву может поддержать и Великобритания.

Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум Международному олимпийскому комитету (МОК) в случае принятия решения о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук в эфире «Польского радио».

«Мы предпринимаем ряд мер на международной арене, речь идет здесь о министрах спорта 40 стран, которые подписывали обращения, чтобы создать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я проинформирую вас, когда уже будет о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня меньше говорить. Основной груз в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании.

Такой сценарий (ультиматум – прим.) вполне реален, однако я бы не хотел, чтобы Польша была единственной страной, которая будет ставить такой ультиматум. Здесь должно быть создание эффективной коалиции стран, без которых организация Игр была бы невозможна», – заявил Камиль Бортничук.

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