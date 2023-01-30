Премьер Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ 30.01.2023, 14:17

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Кая Каллас

Каждый может помочь Украине победить, отметила она.

Премьер Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для Вооруженных сил Украины. Об этом она сообщила в Twitter.

- Доброта эстонского народа в его поддержке Украина стала действительно трогательной. Женщины из города Сауэ, одни из многих по всей Эстонии, регулярно собираются, чтобы сделать маскировочные сетки для защитников Украины. Они любезно научили меня своему ремеслу. Каждый может помочь Украине победить, – отметила она.

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