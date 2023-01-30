Что стало поводом военной операции в Иране? 30.01.2023, 14:26

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Израиль продемонстрировал реальное место Тегерана в регионе.

Израиль начал военную операцию на территории Ирана с ударов по иранским военным объектам по двум возможным причинам: разведка США указала на получение Тегераном ядерных технологий и российская активность в регионе.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил военно-политический эксперт из Праги Юрий Федоров.

«Не исключено, что поводом стала именно российская активность в регионе - недавний визит в Тегеран спикера российской Госдумы Вячеслава Володина. О чем говорили, мы точно не знаем. Израильская и американские разведки могли получить сведения о получении иранцами ядерных технологий, что для Израиля критический момент. В таком развитии событий также не заинтересованы США и ряд арабских государств», – пояснил он.

Таким образом, Израиль продемонстрировал реальное место Ирана в регионе, а не только наказал за подковерные и опасные игры вместе с Кремлем.

«Есть версия, что за этими ударами по иранским объектам могла стоять сама Россия, но это очень теоретическая версия. Кремлю такие провокации крайне невыгодны, поскольку иранское руководство из-за этого может пересмотреть свои отношения с Кремлем и прекратить поставки беспилотников и ракет, что для Путина имеет слишком большое значение. Это очень тонкая игра в провокации, на которую Москва просто не способна. В РФ и так мало осталось союзников.О больших игроках (Индия и Китай) и говорить нечего. Они формально говорят о партнерских отношениях с россиянами, но открыто дистанцируются от российской агрессии против Украины», - подчеркнул эксперт.

Напротив, в Кремле такие массированные удары по военным объектам в Иране могут восприниматься как предупреждение о том, что не стоит «заигрываться» в соглашениях и кулуарных договоренностях, угрожающих интересам Израиля и США.

«Посмотрим теперь, рискнет ли Иран ударить по Израилю, потому что у израильтян в запасе есть немало сил и средств, чтобы сделать иранцам еще больнее. Достаточно вспомнить ударную авиацию - около 35 самолетов F-35, построенных по технологии «стелс» и невидимых для иранских ПВО, которые сплошь и рядом состоят из российских систем, не способных «брать» такие цели», - резюмировал Федоров.

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