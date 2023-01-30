ГПСУ: Россия перебросила в Беларусь новые подразделения военных 30.01.2023, 14:58

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Андрей Демченко рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе.

В Беларусь российская армия перебросила свои новые подразделения для подготовки. Между тем уже некоторые прошедшие учения военные вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

- Конечно, это направление достаточно напряженное из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси, - рассказывает Демченко.

Также он отметил, что на территории Беларуси сейчас идет учения авиационной компоненты, которая должна закончиться 1 февраля.

- В настоящее время рядом с украинской границей работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений - они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые «любезно» предоставляет Беларусь, - заявил Демченко.

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