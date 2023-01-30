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Зеленский приехал в Николаевскую область

  • 30.01.2023, 15:13
Зеленский приехал в Николаевскую область

Он провел совещание по текущей ситуации в области.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак РФ.

Они также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры области, средства защиты и темпы восстановления.

К тому же, президент Украины пообщался о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

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