Зеленский приехал в Николаевскую область
- 30.01.2023, 15:13
Он провел совещание по текущей ситуации в области.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области.
Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак РФ.
Они также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры области, средства защиты и темпы восстановления.
К тому же, президент Украины пообщался о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.