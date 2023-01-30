В России ФСБ задержала троих восьмиклассников 4 30.01.2023, 15:47

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Их подозревают в диверсии на железной дороге.

ФСБ задержала трех школьников из российского Чехова, которые, по версии службы, повредили транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне Курского направления, сообщает «Интерфакс».

«Учащиеся восьмого класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД», — цитирует агентство заявление ФСБ.

По информации ведомства, подростки последовали полученной в телеграме инструкции и записали свои действия на видео, чтобы получить вознаграждение. В ФСБ добавили, что решается вопрос о привлечении восьмиклассников к уголовной ответственности.

Российские силовики квалифицируют описанные действия как террористический акт или диверсию. По этим статьям уголовная ответственность наступает с 14 лет, наказание варьируется от десяти лет до пожизненного лишения свободы.

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