Правила прохождения техосмотра в Беларуси 2023: что изменилось 4 30.01.2023, 15:51

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Ужесточились требования к тормозам и фарам.

Правила прохождения техосмотра претерпели некоторые изменения. Вообще, изменения вступили в силу еще осенью, они продиктованы техническими регламентами «таможенного и евразийского экономического союзов». Многие автолюбители столкнулись с ними только сейчас, поскольку проходить техосмотр нужно раз в год или два.

Ужесточились требования в отношении тормозных систем. Если раньше допускалась разности тормозных сил колес оси в 30%, то теперь допуск повышен до 20% для дисковых и до 25% - для барабанных тормозов.

Еще изменились требования к фарам – теперь проверяют еще и силу светового пучка. Зато к регулировке фар ближнего света и противотуманкам требования стали более лояльными.

Изменились требования по поводу выхлопа - проверку содержания углеводородов в отработавших газах проводят теперь только на карбюраторных двигателях. Однако ужесточились нормы показателей дымности.

Больше не будут высказывать претензии за наклейки и рекламу на автомобиле, кроме тех, что находятся на стекле. Исключение составляют спецавтомобили - скорой помощи, МВД, МЧС, аварийной службы, таможенных органов и пограничной службы, Транспортной инспекции Минтранса и так далее.

В так называемом «дазволе» - талоне, который выдают при прохождении техосмотра теперь указывают точную дату, до которой действителен документ. Раньше фиксировали только месяц и год. То есть следующий техосмотр должен быть пройден не позднее указанной даты.

Напомним, раз в полгода должны проходить техосмотр легковые автомобили, автобусы и другие транспортные средства, которые используются для перевозок пассажиров. Раз в год - авто, выпущенные более 10 лет назад, а также грузовики, автомобили-тягачи и седельные тягачи, специальные легковые авто. Раз в два года – автомобили, которым менее 10 лет.

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